To varetektsfengslet etter voldshendelse på Vatne

Både kvinnen og mannen som er siktet for grov kroppskrenkelse mot en mann i 30-årene på Vatne i Sandnes varetektsfengsles i to uker, skriver Stavanger Aftenblad.

– Vi begjærte fengslig i to uker for begge de siktede på grunn av fare for bevisforspillelse, sier politiadvokat Gina Øysete til avisen.

Politiet fikk melding om en voldshendelse på Vatne i Sandnes kommune natt til onsdag klokken 04.48. En mann i 30-årene ble fraktet til Stavanger universitetssjukehus med ambulanse.