To ungdommer mistenkt for biltyveri

Politiet har pågrepet to ungdommer ved McDonalds-restauranten ved Oasen Storsenter på Fastlands-Karmøy. Ungdommene, på 13 og 15 år, er mistenkt for tyveri av en bil som ble meldt sjtålet for en drøy time siden. De vil bli tatt med til Haugesund politistasjon for samtale med barnevernet, melder politiet.