To trafikkuhell på Karmøy

To bilar har køyrt i grøfta på E-134 ved Fjæra på Karmøy. Politiet opplyser om at dei to trafikkuhella har skjedd uavhengig av kvarandre. Begge førarane skal vera ute av bilane og ha smerte i brystet etter at airbagen blei utløyst.