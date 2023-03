To trafikkuhell i natt

I natt har politiet blant annet rykket ut på to trafikkuhell. Det første skjedde på Orre på FV4448 nær Pollestad. En bil hadde kjørt inn i et steingjerde og mistenkes for ruskjøring. Litt senere fikk politiet melding om enda et trafikkuhell. Denne gang i Grinde i Haugesund. Et kjøretøy hadde kjørt inn i en fjellvegg. Det var store materielle skader på bilen. Fører løp fra stedet, men ble funnet og fraktet til legevakt for sjekk, melder politiet på Twitter.