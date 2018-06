To timar varsel for flystreik

Dersom meklinga som kan føre til streik på flyplassane held fram til etter klokka 8, vil det ta minst to timar før ein streik blir sett i verk. Fungerande lufthavnsjef ved Stavanger lufthavn Sola, Morten Vatne, seier at streiken er varsla til klokka 10, men det blir ikkje streik med kortare varsel enn to timar. Dersom det blir streik, blir både Haugesund lufthavn og Stavanger lufthavn stengt.