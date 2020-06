To til sykehus etter trafikkulykke

To menn er sendt til sykehus etter at to biler kolliderte på E39 i Drangsdalen i Rogaland fredag ettermiddag. Føreren av den ene bilen ble fløyet til Stavanger universitetssjukehus. Mannen i den andre bilen er kjørt til sykehuset i Flekkefjord.