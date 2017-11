To til sjukehus etter møteulykke

To mannlige bilfører er fraktet til Stavanger universitetssjukehus etter frontkollisjonen mellom to biler på fylkesvei 42 ved Sleveland i Egersund like før klokken halv sju. Den ene mannen er fraktet i luftambulanse til SUS, og den andre bilføreren er kjørt i ambulanse. Fylkesvei 42 er åpnet igjen.