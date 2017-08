To til sikta i Ålgård-saken

To personer til er sikta etter at en mann blei funnet død på Ålgård for to uker siden, skriver Gjesdalbuen. Ei kvinne i 20-åra for å ha bidratt til å skjule den drapssikta 29-åringen, og en mann i 40-åra for falsk forklaring. Totalt er fem sikta.