To til legevakt og en til SUS etter trafikkuhell

Nødetatene rykket ved 16.30-tiden ut til melding om et trafikkuhell mellom tre biler på Rv 44 på Øksnevad i Klepp. Det skal være snakk om front mot front og tre personer skal være involvert.

To personer er sendt til legevakt for sjekk, men alle de involverte skal være oppegående. En person (mann i midten av 20 årene) skal være sendt til SUS med ambulanse for sjekk.

Ifølge politiet skal sannsynlig årsak være at en bil på vei nordover har kommet over i motsatt kjørebane. Der skal den ha sneit inn i siden på første møtende, før den traff fronten på den neste.

Airbagene skal være utløst på alle tre bilene. Begge kjøreretninger blir stengt en tid i forbindelse med redningsarbeid, ifølge politiet.