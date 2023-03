Tre tenåringsgutter var involvert i en ulykke der en bil havnet i vannet etter å ha sklidd på glatt veibane mandag kveld.

To av guttene ble flydd til Haukeland universitetssjukehus, men er bekreftet omkommet tirsdag ettermiddag.

En av dem klarte å redde seg ut av bilen, og fikk varslet om ulykken via telefon.

NRK har snakket med faren til tenåringen som kom seg ut av bilen. Det var han som kontaktet nødetatene etter å ha blitt ringt av sønnen.

Baisgård dro på seg jakken og kom seg til stedet mens han snakket med nødetatene, bare minutter etter sønnen ringte.

Magnar Kro Baisgård ble ringt av sønnen etter ulykken. Foto: Privat

Han skal ha stoppet en bil som kjørte forbi ulykkesstedet.

– Jeg spurte føreren om han var i stand til å dykke etter guttene i bilen.

Sønnen løp hjem for å hente et tau som føreren kunne ha på seg for å kunne dykke.

– I det han gjorde seg klar for å hoppe i vannet kom brannvesenet, forteller faren.

Hendelsen preger nå hele lokalsamfunnet i Lund kommune.

– Så vidt kommet i gang med livet

De to guttene som mistet livet i ulykken skal være mellom 16 og 18 år.

– Guttene hadde akkurat begynt å trene på treningsstudioet i bygda. De var glade i å på skru moped. De var flittige og rolige - det var aldri noe tull med de, sier Baisgård.

– De var hyggelige, vennlige og hadde så vidt kommet i gang med livet. De hadde fremtiden foran seg. Det minner meg om hvor skjørt livet er - ta vare på det.

Opprettet pårørendesenter

– Det er veldig vanskelig. Vi er en liten kommune og vi er sterkt preget av dette. Vi kjenner alle her, så det er utrolig krevende å stå i denne situasjonen nå, sier ordfører i Lund kommune, Magnhild Eia (Sp).

Ordfører i Lund kommune Magnhild Eia (Sp). Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Lund kommune har opprettet pårørendesenter på rådhuset, i tillegg til å åpne bedehuset for ungdommer som har behov for å møtes etter trafikkulykken. De har også et eget opplegg for skoleklassene der de involverte til vanlig går.

Klokken 17 åpner kirken for markering etter ulykken.

– Kommunen gjør alt i sin makt for at de som lever i usikkerhet og har spørsmål kan føle seg godt ivaretatt. Vi har tenkt spesielt på ungdommen og det ble opprettet pårørendesenter allerede i går, sier Eia.

Åpen kirke i Lund kommune etter trafikkulykken natt til tirsdag. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Uavklart hendelsesforløp

Det er ifølge politiet på det rene at det var glatt på veien der bilen kjørte av. Kriminalteknikere og ulykkesgruppen fra Statens vegvesen har vært på åstedet og gjort sine undersøkelser.

– Per nå har vi ikke oversikt over hendelsesforløpet, sier politiinspektør Tesdal Tonstad og legger til:

– Vi kan ikke si noe mer om årsaken til ulykken før deres rapporter foreligger. Det er imidlertid på det rene at det var glatt på veien der ulykken skjedde.