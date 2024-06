To tenåringer påkjørt i Stavanger – sendt til legevakt for sjekk

Trafikkuhellet skjedde i lav fart ved et fotgjengerfelt. De to tenåringene er blitt kjørt til legevakt for sjekk.

Fører av bil har fått førerkortet beslaglagt. Politiet opplyser om at de holder på med avhør av involverte og vitner, og oppretter sak.