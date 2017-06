To tatt etter innbrudd i natt

To personer er tatt for to ulike innbrudd, ett seint i går og ett i natt. Den første blei tatt på Forus, takket være en politihund, ved 23-tida. Politiet søkte etter to mistenkte til. Innbruddstjuven på Lura i Sandnes blei tatt litt før klokka 02.