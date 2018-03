To strømbrudd i Hjelmeland

Et tre har falt over strømlinjen mellom Jørpeland og Hjelmeland, og fører til to strømbrudd i området, som berører over 3000 av Lyse sine kunder i Årdal og Hjelmeland. Det første strømbruddet ble meldt klokken 08.51, det andre klokken 09.29. – Det vil ta tid å rette feilen, sier kommunikasjonssjef Ingvild Ween i Lyse.