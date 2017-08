To steder knuser Bergen i antall regndager

– Jeg vet at mange har tatt en hopp-på-tur til Syden, sier Elisabeth Kallevik Nesheim.

Hun har tilbrakt sommeren i Nedre Vats, hvor det har regnet i 70 av 72 dager denne sommeren. Det er elleve flere regnværsdager enn i Bergen – som mange kanskje oppfatter som byen med patent på regnværet.

– Jeg ble nesten litt overrasket da jeg fikk vite dette. Det er nok fordi vi er vant med regn her i Vats, sier Nesheim.

Dette tvitret Meteorologisk institutt på fredag:

– Hvorfor bry seg?

Kallevik Nesheim driver selskapslokale i Nedre Vats. Hun slår fast at regndråpene er et yndet samtaleemne blant innbyggerne.

– De fleste snakker om været, men jeg er ikke så veldig opptatt av det. Du kan jo overhodet ikke påvirke det, så hvorfor skal vi bry oss med det, spør hun lattermildt.

Tilstandene har satt en stopper for planlagte gjøremål i sommer.

– Vi har ikke kommet i mål med å male hus, klippe plen og vi har heller ikke fått skiftet kledning på den ene siden av huset, sier hun.

Aldri så galt...

Borgerne i bygda har imidlertid lært seg å leve med mye regn, og det finnes en rekke fordeler med det, mener Kallevik Nesheim.

– En slipper å bli solbrent og en slipper å passe ungene. Så vet jeg at de som er glad i å fiske har fått masse laks og sjøørret.

Elisabeth Kallevik Nesheim smiler bredt, på tross av en søkkvåt sommer i Nedre Vats. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Høy vannføring i elven har ført til at masse fisk har bitt på kroken.

Har tapt store avlinger

Bøndene på Vestlandet har opplevd langt mer alvorlige konsekvenser. Enorme nedbørsmengder har gjort innhøstingen vanskelig, og flere kyr har måttet stå inne. Dermed har store avlinger gått tapt.

– Vi kommer ikke ut på marken med maskiner. Førsteslåtten ble utsatt flere uker for de fleste, sier Eirik Nesheim, som driver gård i Nedre Vats.

Det går utover kvaliteten på fôret, forklarer han.

– Vi høster inn når det er vær til det og må gå med bøtte og hiver ut for hånd, sier bonden.

– Bare trist

– Det er nesten utrolig at det går an. Sørgelige greier, sier statsmeteorolog Frode Hassel.

Han er for øvrig bergenser og er glad for at det finnes noe som har hatt det enda tyngre enn dem.

– At en ikke får mer enn to dager med oppholdsvær det er jo bare trist, sier han.

Men Kallevik Nesheim tar det hele med et smil. Hun tror den kommende uken vil by på sol og finvær i bygda.

– Det har jeg alltid tro på. Jeg tror alltid det blir bedre neste dag, sier hun.