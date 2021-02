Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tidligere denne uken ble det påvist to smittetilfeller med den muterte engelske varianten i Tysvær.

Politiet ble varslet om mulig brudd på smittevernloven mandag. Etter å ha sjekket dette nærmere, er de to personene nå anmeldt.

Personene har blitt smittet på besøk i hjemlandet sitt. De skal ha beveget seg utendørs i Tysvær etter at de fikk påvist smitte.

Hvis man er smittet av korona, skal man i isolasjon. Det er ikke lov å gå ut eller få besøk.

Politiet mener derfor at de to har brutt bestemmelsene om isolasjon.

– Det er opprettet straffesak og vi etterforsker nå omstendighetene rundt bruddet, sier politikontakt i Tysvær, Bjørn Inge Espeland, til NRK.

Det var Haugesunds Avis som først omtalte saken.

Bøter som straff?

I lignende saker i Norge tidligere, har personer som har brutt smittevernloven blitt straffet med bøter.

For eksempel fikk en mann i Tromsø bot på 30.000 kroner for å gå i butikken da han var ilagt isolasjon.

– Om det er snakk om strengere straffer enn bøter, tør jeg ikke å uttale meg om nå, sier Espeland.

I forbindelse med smittesporingen har kommunen kartlagt at de to personene kan ha vært innom to forskjellige nærbutikker i løpet av helgen.

– Det er en fare for at andre kan ha blitt smittet som følge av dette. Derfor ber vi befolkningen nå være ekstra varsomme og oppmerksomme på symptomer, forteller kommuneoverlege i Tysvær, Mariann Eintveit Lie.

Her kan de ha vært: Ekspandér faktaboks Tysvær kommune melder at de to smittede kan ha vært følgende steder i løpet av helgen: 19.02.21: Kiwi Avaldsnes, kl. 18.45-19.00

Kiwi Avaldsnes, kl. 18.45-19.00 20.02.21: Coop Extra Frakkagjerd, kl. 13.00-13.30 Kommunen ber alle som har vært på disse stedene i aktuelle tidsrom om å være spesielt oppmerksomme på symptomer og ha lav terskel for å teste seg.

Alvorlig brudd

Espeland forteller at politiet ser alvorlig på denne type lovbrudd.

– Det kan få stor betydning for alle innbyggerne i kommunene som blir berørt. Det er veldig viktig å følge smittevernreglene for å skjerme samfunnet, for å unngå at kommunene må stenge mer ned, sier han.

Midlertidig politikontakt i Tysvær, Bjørn Inge Espeland, forteller at to personer er anmeldt for brudd på smittevernloven. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

Kommuneoverlegen er enig.

– Jeg synes det er veldig alvorlig. Disse to har også mutert virus, som har økt smittsomhet. Da er det også større potensial for å få utbrudd, sier Lie.

Espeland forteller at politiet har vært i kontakt med de to personene, men de har ikke vært i avhør ennå. Det er også en utfordring i denne saken, da personene ennå er smittet.

– Vi har heldigvis ulike tekniske løsninger der vi kan gjennomføre avhør på digitale plattformer, sier Espeland.

Tysvær er nabokommune med Haugesund i Rogaland.

Smitteutbrudd i Haugesund

Det har vært et smitteutbrudd tilknyttet Aibels verft i Haugesund de siste ukene, hvor totalt 31 personer har fått påvist smitte så langt. De fleste av disse har vært den muterte engelske varianten.

Kommuneoverlegen understreker at de to personene som nå er anmeldt ikke har noen kobling til dette utbruddet.

Hun forteller at én nærkontakt i en annen kommune er identifisert i forbindelse med de to smittede i Tysvær.

Tidligere har man trodd at den engelske varianten var opp mot 70 prosent mer smittsom enn den vanlige varianten, men nye beregninger tyder på at den har en økt smittsomhet på rundt 35 prosent. Den engelske er trolig ikke farligere enn den vanlige varianten.