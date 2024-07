To sikta etter kyrkjebrann i Sirdal – vil bli avhøyrt i løpet av dagen

To kvinner er sikta for ein kyrkjebrann i filadelfiakyrkja i Sirdal i helga. Dei to sit i arresten i Stavanger, og vil bli avhøyrt i løpet av dagen, opplyser Erik Engløkk i Sør-Vest politidistrikt til NRK. Dei to kvinnene er i 40 og 20-åra.

Politiet veit foreløpig ikkje om dei to kvinnene har ein relasjon til kyrkjesamfunnet, eller kva som kan vere motivasjonen for eldpåsettinga. Dette vil bli avdekka gjennom avhøyr, seier Engløkk.

Begge to er kjent for politiet frå før.