To russ dømt etter at sex ble filmet på russebuss

To russ er i Sør-Rogaland tingrett dømt for å ha filmet og delt en video av en 16 år gammel jente og en mann over 18 som hadde sex på en russebuss i fjor sommer, skriver Aftenbladet.

I og med at jenta var under 18 da hendelsen skjedde, ble de som filmet og delte videoen dømt etter Straffelovens paragraf 311, fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn.

Retten mener ingen av de to visste at det i strafferettslig forstand var et barn som ble filmet. Det og at de dømte beklaget og slettet videoene raskt etter hendelsen var formildende for dommen. De ble dømt til 45 dagers betinget fengsel og 6000 kroner i saksomkostninger. Telefonen til den ene tiltalte ble også inndratt.