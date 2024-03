To redningsoppdrag med helikopter

Hovedredningssentralen Sør-Norge har i løpet av søndagen vært ute på to oppdrag i utmarksområder i Sandnes kommune. I begge tilfellene var det personer som hadde falt og skadet seg moderat, men likevel slik at de ikke kunne gå tilbake selv. Det første tilfellet gjaldt et barn i Seleskogen og det andre en eldre kvinne ved Kubbetjørn, melder HRS.