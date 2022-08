To personer tilknyttet Åna fengsel siktet for befatning med narkotika

Politiet bekrefter at de har siktet to personer med tilknytning til Åna fengsel for befatning med narkotika. Det skal etter det NRK kjenner ikke være snakk om innsatte.

– Saken er ikke ferdig etterforsket, så vi vil derfor ikke kommentere ytterligere av hensyn til etterforskningen, sier politiadvokat Ann-Bjørg Ingebrigtsen.

Forsvareren til den ene siktede, Jon Anders Hasle, sier til Jærbladet at klienten hans nekter straffskyld.

– Denne saken er en veldig stor belastning og veldig alvorlig for klienten min, som er helt klar på sin uskyld, sier Hasle.