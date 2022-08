To personer siktet for brannen på Dale

To personer er siktet etter brannen på Dale i Sandnes. Det opplyser Sør-vest politidistrikt.

Nødetatene fikk melding om brannen klokken 23.37 lørdag kveld.

- Vi har siktet to personer, en gutt og en jente, for brannen på Dale. Begge to er under 18 år, men over den kriminelle lavalder, sier politiadvokat Anna Øksnevad.