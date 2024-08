To personer siktet etter klimaaksjon mot Equinors hagefest

To aktivister fra Extinction Rebellion (XR) er siktet etter aksjon mot Equinors hagefest tirsdag kveld.

De to er siktet for uberettiget adgang eller opphold, opplyser politiadvokat Kjetil Solhaug ved Sørvest politidistrikt i en e-post til NTB.

– Det er skrevet ut forelegg på 5000 kroner i den ene saken, men siktede har ikke tatt stilling til forelegget ennå, opplyser politiet.

Talsperson Jonas Kittelsen i XR sier til NTB at de to mennene er blant de ti som ble anholdt under aksjonen mot Equinors hagefest, deriblant Greta Thunberg.

Mens Thunberg og syv andre personer ble kjørt fra Equinors hagefest til sentrum, ble to personer kjørt til arresten.