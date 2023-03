To personer sendt til sykehus etter brann

Onsdag ettermiddag fikk nødetatene melding om en brann i en lastebil på Skurve i Gjesdal. Brannen spredte seg til et bygg like ved.

To personer er sendt til Stavanger universitetssjukehus for sjekk. De to har trolig blitt utsatt for røyk fra brannen.

– Begge de to var i gang med slukkingsarbeid før nødetatenes ankomst, skriver politiet.

Brannårsaken er foreløpig ukjent.