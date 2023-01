To personer pågrepet etter voldshendelse

Politiet har pågrepet to personer, som er tatt med til Stavanger for videre avhør, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, John Ask. Væpnet politi rykket ut til en privatadresse i Egersund etter melding om en voldshendelse onsdag kveld. En skadd person er fraktet til Stavanger universitetssjukehus, og politiet har sendt betjenter dit for å snakke med den skadde personen. Væpnet politi er fortsatt til stede ved privatadressen i Egersund.