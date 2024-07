To personer pågrepet etter brann i Sirdal

Nødetater rykket i natt ut til brann i en bygning i Sirdal. Bygningen tilhører en lokal menighet. Ingen personer befant seg i bygningen da det brant.

Klokken 15:09 melder politiet at to personer er pågrepet, siktet for ildpåsettelse.