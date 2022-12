To personer må til sykehus etter brann i bod

I 19-tiden torsdag fikk nødetatene melding om brann i en bod på Varhaug. Brannen ble raskt slukket, men flere personer fikk i seg røyk.

Etter sjekk av helseetat, anbefales to personer å få videre oppfølging hos Stavanger Universitetssjukehus. De to er eksponert for røyk under slukningsarbeidet.

Politiet melder at de oppretter sak på forholdet.