To personer har blitt eksponert for ammoniakk

Nødetatene har kommet fram til Q-Meieriene på Klepp stasjon, etter et utslipp av ammoniakk. To personer har blitt eksponert for ammoniakk, de blir undersøkt av helsepersonell på stedet.

Det jobbes fremdeles med å finne lekkasjen. Ifølge brannvesenet fremstår den som mindre enn først antatt.