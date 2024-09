Det var søndag ettermiddag at to tenåringsgutter ble funnet omkomne i sjøen utenfor Stavanger.

– Det er for tidlig å si noe om hendelsesforløpet, men det er grunn til å tro at ulykken fant sted i løpet av natten eller lørdag kveld, sier vaktleder Kjetil Hagen i Hovedredningssentralen (HRS) Sør-Norge til NRK søndag.

Mandag formiddag fortsetter politiet etterforskningen.

– Det er også for tidlig å si noe hva som er årsaken til ulykken, men det jeg kan si er at politiet har fått opplysninger om at en båtfører meldte fra til politiet og Hovedredningssentralen natt til i går om at han sannsynligvis hadde kjørt på noe i sjøen, uten at melder visste hva dette var, sier politiadvokat Øyvind Bore i en pressemelding.

I går leste båtfører i sosiale medier at en vannskuter var funnet med skader, og meldte derfor ifra på nytt. Søk ble deretter iverksatt.

Båtføreren, en mann i 30-årene har fått status som siktet, ettersom det er tatt beslag i båten og hans mobiltelefon.

– Vi vet ennå ikke hva som har skjedd, eller hvordan og når de to unge mennene som ble funnet omkommet ble forulykket, sier Bore.

Båtføreren ble avhørt i går.

– Jeg ønsker ikke å gå nærmere inn på hva som kom fram i avhøret.

Fant ødelagt vannskuter

Det kom informasjon om funn av en vannskuter med skader søndag i 13-tiden.

Det ble iverksatt søk på sjøen, med innsats fra politi, Hovedredningssentralen (HRS) og Redningsselskapet. Kort tid etter 14.30 søndag ble to unge menn funnet omkommet i sjøen.

Vannskuteren ble funnet ved Rossøya. De omkomne ble funnet mye lenger sør, på nordøst siden av Austre Åmøy, opplyser Hovedredningssentralen til NRK.

Det er i underkant av ti kilometer avstand mellom de to øyene.

Flagger på halv stang

– Det er en alvorstung stemning på skolen. Dette preger hele skolen og hele området når slike ting skjer, sier rektor ved Randaberg vgs, Ellen Kristine Endresen Helgeland.

De to guttene gikk på Randaberg videregående skole og Hetland videregående skole.

– Det ligger et mørkt teppe over skoledagen. Vi flagger på halv stang og samlet 250 elever til en markering halv ni i dag tidlig, sier rektor ved Hetland videregående skole, Sigurd Svela.

Det var Stavanger Aftenblad som først omtalte saken.

Strandbuen skriver mandag at en planlagt skoletur ved Strand vgs har blitt avlyst som følge av hendelsen.

Rom for reaksjoner

– Vi ser at vi får reaksjoner uavhengig om de kjente avdøde eller ikke, sier Helgeland.

Skolehelsetjenesten er styrket, og kriseteamet i kommunen er koblet på, på begge skoler.

– Noen har behov for å gjøre de tingene de skulle gjøre i dag. Vi gir også rom for at elevene skal få snakke med fagfolk. Det skal være rom for å reagere på den måten de skal reagere på, sier hun.

– Det ble gitt mulighet for de som hadde behov for en skjerma plass der en kunne møte kriseteam og helsesykepleier, sier Svela.