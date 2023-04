To personer er løslatt

To av de fire personene som ble tatt av politiet etter en voldshendelse på Vestre Platå i Stavanger i går kveld er løslatt. En mann i 30-årene ble sendt til sykehuset for sjekk, men ble senere utskrevet. Operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt Helene Strand sier at 30-åringen ikke ønsker å forklare seg til politiet. Politiet rykket først ut til hendelsen med væpnede styrker.