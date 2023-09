To personer anmeldt etter å ha slått vektere i ansiktet

Stavanger: Natt til søndag klokken 00.05 fikk politiet en melding om at en kvinne hadde slått til en vekter flere ganger ved et utested. Siden utagerte hun mot politiet og ble satt i arresten og ble anmeldt for forholdet.

Noen minutter senere, klokken 00.09, ble en mann i 20-årene anmeldt for vold mot en vekter på et utested i Stavanger. Mistenkte ble bortvist fra sentrum.

I Haugesund klokken 01.09 ble en mann som tidligere på kvelden ble bortvist for bråk påtruffet i sentrum. Han ble innbragt til arresten og anmeldt for å ikke etterkomme politiets pålegg.

Senere, klokken 02.30, traff politiet i Haugesund på en mann som var slått ned i Indre Kai. Fornærmede i 30-årene hadde sår i pannen og på knærne. Mistenkte hadde løpt fra stedet.