To personar mista livet i Byfjordtunnelen

To personar mista livet i ein front mot frontkollisjon i Byfjordtunnelen på E39, nord for Stavanger i dag tidleg. Det var ein person i kvar bil som mista livet. Ulukka skjedde om lag klokka kvart over åtte, og tunnelen kjem truleg til å bli stengt i lengre tid. Også Mastrafjordtunnelen på E39 mellom Mosterøy og Rennesøy er stengt.