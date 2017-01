Det var lørdag 15. oktober at 20 av de ansatte ved den mobile riggen Songa Endurance på Trollfeltet måtte evakueres på grunn av en gasslekkasje. Ingen personer ble skadet i forbindelse med hendelsen.

Jens Økland, konserndirektør for markedsføring, midtstrøm og prosessering og Margareth Øvrum, konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring under pressekonferansen. Foto: Thomas Ystrøm

– Kunne ført til dødsfall

I granskingsrapporten fra hendelsen kommer det frem at alvorlighetsgraden er høy, og Statoil konkluderer med at det i verste fall kunne ført til dødsfall dersom sikkerhetsutstyret ikke fungerte slik det skulle.

– Dette er en sak som har preget meg personlig. Dette er en av de mest alvorlige brønnkontrollhendelsene vi har hatt, og jeg er veldig takknemlig for at ingen ble skadet, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring under pressekonferansen.

Rapporten konkluderer med at det er to hovedfunn som har medvirket til lekkasjen.

– Denne hendelsen viser med all tydelighet at vi ikke er gode nok, sier Øvrum. Det er igangsatt flere strakstiltak for å unngå lignende hendelser i fremtiden.

– Risikovurderingen ikke god nok

Ti dager senere, tirsdag 25. oktober, oppstod det en hydrogenlekkasje i en del av anlegget på Mongstad-raffineriet. Lekkasjen førte til at alle de 600 ansatte ble evakuert.

Statoil har i ettertid sagt at det kunne ha vært en fare for eksplosjon dersom gassen hadde tatt fyr. Også her konkluderer selskapet med at hendelsen kunne endt med dødsfall.

I rapporten pekes det på at feilprioritering av overflatevedlikehold som følge av manglende risikoforståelse er en av de bakenforliggende årsakene.

– Vår første prioritet er sikkerheten til personell og utstyr. Det er helt utenkelig å drive uten at det er trygt, sier Jens Økland, konserndirektør for Markedsføring, midtstrøm, og prosessering.

– I dette tilfeller var risikovurderingen vår ikke god nok, og det førte til en alvorlig hendelse, sier Økland.

For å unngå fremtidige hendelser er det igangsatt tiltak. Blant annet har selskapet besluttet å intensivere programmet for overflatevedlikehold de neste to årene.

– I tillegg skal bedre sikkerhetsledelse oppnås gjennom økt tilstedeværelse fra ledelsen i anlegget, sier Økland.

Oversendt til Petroleumstilsynet

Statoil har tidligere gransket to andre hendelser som skjedde i samme periode. Resultatet av disse viste ingen sammenheng mellom hendelsene og nedbemanning i selskapet, ifølge selskapet selv.

– Det med å drive effektiv er nødvendig, men det aller viktigste er å drive sikkert. Når vi går ut fra de granskingene vi har lagt frem i dag så viser de ikke en sammenheng, sa Jannicke Nilsson, konserndirektør i Statoil for sikker og effektiv drift i etterkant av granskingen.

Statoil har likevel sagt at de vil fortsette granskingen internt for se om det er noen sammenhenger mellom hendelsene.

Rapportene som Statoil nå har klar, er sendt videre til Petroleumstilsynet.