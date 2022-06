To mistenkt etter vald på Karmøy

Klokka 03.50 fekk politiet melding om ei valdshending i Stølebuktvegen på Karmøy. To menn i 20-åra var slegen i andletet, og hendinga såg ut som uprovosert vald. Politiet melder at dei meiner dei veit kven to mistenkte i saka er.