To menn tatt for sykkeltyveri

To menn i henholdsvis 40 og 60 års alderen ble tatt for sykkeltyveri på Ruten i Sandnes. Ifølge et vitne holdt den ene vakt mens den andre forsøkte å bryte seg inn i sykkelskuret på Ruten. Mennene anmeldes og er bortvist fra sentrum.