To menn tatt for ran

To menn i 20-årene er pågrepet og siktet for ran etter at to mindreårige gutter ble overfalt ved en lekeplass i Kvernevik i Stavanger, melder Aftenbladet.

De to mindreårige gutter var slått, truet og ranet, og den ene av guttene har synlige skader etter hendelsen, men fremstår ikke alvorlig skadet.