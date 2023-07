To menn tatt for apotekran på Kverneland i Rogaland

Politiet har pågrepet to menn mistenkt for ranet av et apotek på Kverneland i Time kommune i dag morges. De to mennene er kjenninger av politiet.

– Det var åstedsundersøkelser, avhør av vitner og etterretning som gjorde at vi fant de to på en adresse på Kverneland, sier innsatsleder i politiet Runar Heggen.

Det blir gjort beslag på adressen som er knyttet til ranet. Politiet vil ikke si hva de fant, men ranerne truet til seg varer og penger fra apoteket. Politiet vil heller ikke si hva som ble brukt for å true til seg varene og pengene.

Politiet bevæpnet seg før de rykket inn på adressen, men selve pågripelsen gikk udramatisk for seg ifølge innsatslederen.

De ansatte på apoteket skal nå være ivaretatt. De to mennene blir fraktet til arresten i Stavanger.

– Nå starter hovedetterforskningen, og vi skal nå samle trådene. Det er for tidlig å si om vi har tatt alle som har vært involvert i ranet, sier Heggen.