Natt til søndag observerte sivilt politi to mindreårige jenter som var ute og gikk i Sandnes.

De syntes de to jentene var litt vel unge til å gå alene ute midt på natta, og tok kontakt for å sjekke at alt var greit med dem.

Det skulle det vise seg ikke å være.

De to jentene skal lørdag ha møtt to menn i starten av 20-årene ute på gaten i Sandnes, og skal frivillig ha gått inn i boligen til én av mennene.

– Der skal de to mennene ha forgrepet seg på hver sin jente. Jentene er 14–16 år gamle, opplyser politiadvokat Christine Kleppa i Sør-Vest politidistrikt.

Politiadvokat Christine Kleppa (arkivfoto). Foto: Erlend Frafjord / NRK

Én siktet for voldtekt

Nå er de to mennene siktet for seksuell omgang med barn under 16 år. Den ene av de er attpåtil siktet for voldtekt, og blir framstilt for varetektsfengsling i Jæren tingrett onsdag.

– De to mennene ble pågrepet søndag kveld, og politiet har jobbet på stedet siden. Nå jobber vi videre med avhør og tekniske undersøkelser, sier politiadvokat Kleppa og utdyper:

– Siktelsen baserer seg på de fornærmede sine forklaringer fra tilrettelagt avhør på barnehuset.

Advokat Vegard F. Bråstein er forsvarer for mannen som skal framstilles for varetektsfengsling.

– Min klient bestrider at dette har skjedd, sier Bråstein, som ikke ønsker å kommentere saken ytterligere på nåværende tidspunkt.

– Han erkjenner ikke straffskyld for forholdet, sier den andre siktedes forsvarer, advokat Kristine Yrke.

Advokat Vegard Bråstein (arkivfoto). Foto: Erlend Frafjord / NRK

Kjente ikke hverandre

Mennene skal ikke ha kjent til jentene før de møttes i helgen.

Jentene kjenner derimot hverandre, det samme gjelder mennene.

– Mennene er ikke kjent for politiet fra før, sier politiadvokaten.

Kleppa er glad for at politiet traff jentene nærmest ved en tilfeldighet.

– Ja, for vi vet ikke om jentene hadde tatt kontakt med politiet selv etterpå, sier hun.