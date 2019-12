To menn pågrepet på Bryne

To menn ble pågrepet av politiet på Bryne i kveld etter at en tredje mann hadde blitt truet med våpen i en bil like ved Frelsesarmeens lokaler. Samme sted lå en overstadig beruset kvinne på bakken. Hun er kjørt til sykehus. Politiet jobber med å avdekke hva som har skjedd.