To menn pågrepet og siktet for grov kroppsskade på Karmøy

To menn i 20- og 40-årene er pågrepet og siktet for grov kroppsskade eller medvirkning til dette etter en voldshendelse på Veavågen på Karmøy i går ettermiddag, skriver politiet i en pressemelding.

Fornærmede er en mann i 40-årene.

– Politiet fikk inn melding om at en mann lå bevisstløs på bakken. Han ble fraktet til Haugesund sykehus med ambulanse, skriver politiadvokat Fredrik Martin Soma i pressemeldingen.

Det er fremdeles tidlig i etterforskningen. Begge siktede og en del vitner har blitt avhørt.

Den fornærmede mannen er foreløpig ikke avhørt. Det er for tidlig å si noe om foranledning, men politiet har opplysninger om at det skal ha vært et slagsmål i forbindelse med hendelsen.

De involverte personene kjente hverandre, opplyser politiet.

Det vurderes fortløpende om den siktede mannen i 20-årene skal fremstilles for varetektsfengsling. Den siktede mannen i 40-årene er løslatt.

Politiet har vakthold på stedet der hendelsen skjedde.