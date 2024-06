To menn i 20-årene dømt til fengsel for væpnet ran

To menn i 20-årene er dømt til henholdsvis ett år og ett år og åtte måneder i fengsel for et væpnet ran i Stavanger i fjor høst.

Mennene truet en person med kniv og fikk vedkommende til å gi fra seg blant annet mobil og bankkort, mens et annet ransforsøk mislyktes.

Ifølge retten skal de to mennene ha blitt enige om å gå ut og rane noen som følge av pengemangel, og ble enige om å rane noen som var fysisk underlegne dem selv. Det var foreldrene til de fornærmede som kontaktet politiet.

Mennene dømmes også til å betale 25.000 kroner i erstatning til de fornærmede.