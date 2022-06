To menn fortsatt ikke pågrepet etter slåsskamp

De to mennene som løp fra stedet før politiet kom til Joker-butikken på Storhaug i Stavanger, er foreløpig ikke pågrepet. Det opplyser operasjonsleder Brit Randulff i Sør-Vest politidistrikt til NRK. De mistenkte mennene skal være i 30- og 40-årene, og ha lokal tilknytning. Den tredje mannen, som ble selv skadet i slåsskampen, er i 30-årene, og skal ha status som siktet for å være i besittelse av en øks på offentlig sted. Mannen hadde skader i ansiktet og ble kjørt til akuttmottaket, men ble betegnet som lettere skadet. Politiet ønsker å komme i kontakt med de to andre mennene.