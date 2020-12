To menn dømt til forvaring for drap

«Etter rettens oppfatning er det flere og vesentlige straffskjerpende momenter i saken. Først og fremst gjelder dette den brutale og graverende måten drapet er begått på», heter det i dommen fra Jæren tingrett.

Jonas-Tønnes Sævik

Kevin Gramstad-Olsen Foto: Privat

Dommerne mener det er høy grad av fare for nye alvorlige voldslovbrudd, både hos Sævik og Gramstad-Olsen», og at de dømte har lav terskel for den mest alvorlige voldsbruken.

Retten viser også til de sakkyndiges vurderinger av de tiltaltes personlighet hvor det antas at utsiktene for behandling og endring er dårlige.

På bakgrunn av dette ble mennene dømt til forvaring og ikke tidsbegrenset fengselsstraff:

«Av hensyn til samfunnsvemet er det nødvendig med oppfølging, kontroll og tilsyn med dem begge, ut over det en tidsbestemt straff gir mulighet for», er konklusjonen fra tingretten.

Statsadvokaten fornøyd

Sigbjørn Sveli ble funnet drept på Regestranden i Sola 9. desember i fjor.

Hva er forvaring? Ekspandér faktaboks En type straff der hovedformålet er å beskytte samfunnet mot en farlig lovbryter.

Sones i forvaringsanstalt, vanligvis på Ila.

En som finnes skyldig i å ha begått et alvorlig voldslovbrudd, seksuallovbrudd, frihetsberøvelse, ildspåsettelse eller et annet alvorlig lovbrudd som krenket andres liv, helse eller frihet, kan idømmes forvaring i stedet for fengselsstraff.

Det må være en nærliggende fare for at den dømte på ny vil begå en slik alvorlig forbrytelse.

Straffen har ikke en endelig slutt-tid. Domstolen vurderer om den dømte kan prøveløslates når minstetiden utløper.

Løslatelse forutsetter at det ikke lenger er en nærliggende fare for at han eller hun på ny vil begå en slik alvorlig forbrytelse. Den forvaringsdømte kan vurderes på nytt når forvaringstiden utløper.

Hvis domstolen konkluderer med at gjentagelsesfaren er til stede, kan rammen forlenges med inntil fem år av gangen. Det er ingen øvre grense for forvaring, slik at straffen kan vare livet ut.

Kilde: snl.no/ Kriminalomsorgen

De dømte møtte Sveli tilfeldig ved togstasjonen på Varhaug på Jæren. Mennene hadde gått av på feil stasjon og fikk haik med Sveli til Vigrestad.

Etter hvert tok de over bilen til Sveli som ble holdt innesperret gjennom kvelden og natten.

Sævik og Gramstad-Olsen innrømmet begge tidlig å ha gjennomført drapet, men ingen har erkjent straffskyld.

Etter drapet dumpet drapsmennene Svelis bil i Ølberg havn, et par kilometer fra åstedet. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

– Vi er fornøyd med at tingretten har fulgt argumentasjonen om hensynet til samfunnsvernet. Det viktigste her er at de er dømt til forvaring og ikke nødvendigvis lengden, sier statsadvokat Arvid Malde.

Straffen var nesten identisk med påstanden hans om henholdsvis 21 og 15 års forvaring.

Retten mener at drapet var planmessig utført og at Sveli led av «gruoppvekkende smerter» før han døde av flammene.

Uprovosert drap

Dommerne slår videre fast at drapet framstår som meningsløst og helt uprovosert på et tilfeldig offer.

Begge de dømte er funnet å være tilregnelige på drapstidspunktet.

Siden Gramstad-Olsen er lettere psykisk utviklingshemmet blir forvaringsstraffen hans kortere enn Sæviks.

«Etter rettens oppfatning kan det på denne bakgrunn ikke ses bort fra at Gramstad-Olsens utviklingshemming har vært medvirkende til at han ble med på handlingene. På den annen side er det klart at de straffbare handlingene i dette tilfellet, og særlig de katastrofale følgene av handlingene, gjør at straffen må stå i et rimelig forhold til sakens alvor», heter det i dommen.

Gramstad-Olsens forsvarer, Inam Ghous Ali, sier dommen vil bli anket.

– Jeg har ikke rukket å gå igjennom dommen skikkelig med med min klient, men han er orientert om domsslutningen. Vi mener straffereaksjonen burde vært tvungen omsorg.

De dømte må også betale oppreisningserstatning på 300.000 kroner til hver av Svelis foreldre.

NRK har foreløpig ikke lykkes med å få kommentarer fra alle forsvarerne, eller fra de etterlattes bistandsadvokat.