To MC-førere til SUS

I tillegg til MC-føreren som skled og endte under en buss i Sirdal, ble en også en annen MC-fører, som var i følget, tatt med i Sea King til SUS for sjekk. Sistnevnte fremstod som lettere skadet. Politiet har avhørt de to mennene i alderen 30–40 år.