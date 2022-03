To mål for både Badou og Høiland

Eliteserielaget FK Haugesund blei for sterke for førstedivisjonslaget Sandnes Ulf i ein treningskamp i Storhall Karmøy, søndag. Sluttresultatet blei 3–2 til FKH. Begge lag sine spissar, Badou for FKH og Tommy Høiland for sandnedslaget skåra to mål kvar. Det var midtstoppar Anders Bærtelsen som skåra seiersmålet for FK Haugesund.