To kampar karantene for biting

Storhamarspelar i ishockey, Jan Brejcak, får to kampars karantene for å ha bite Oilers-spelar Tommy Kristiansen, skriv TV 2. Det var i ein slåstkamp i oppgjeret mellom Storhamar og Oilers at bitinga skjedde. Disiplinærutvalet skriv at å bite ein motspelar er uakseptabelt og uønskt i norsk ishockey.