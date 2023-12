To innbrudd i Stavanger i natt – en person pågrepet

I løpet av natt til andre juledag skjedde det to innbrudd i Stavanger. Et forsøk på innbrudd ved Stokka, og et på Bekkefaret.

Politiet forteller til NRK at det de skal undersøke om det er sammenheng mellom de to innbruddene, men de har pågrepet en person, som skal i avhør.

– Han er godt kjent av politiet, forteller en politibetjent.

Personen ble pågrepet etter at han prøvde å ta seg inn i boligen på stokka.

Etter meldingen sendte de en hundepatrulje og da mannen så dem prøvde han å stikke av.

Han ble stoppet like etterpå, meldte politiet på X.