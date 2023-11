To gutar rana på Storhaug i Stavanger

Rett før midnatt melde to gutar på 16 år at dei var blitt rana i Storhaug bydel i Stavanger. To eldre gutar hadde trua dei med kniv til å gi frå seg personlege eigardelar. Gutane blei ikkje fysisk skadde. Dei to mistenkte forsvann frå staden. Politiet har vore på utkikk etter dei i natt, foreløpig utan resultat.