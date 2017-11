To gravide kvinner i trafikkuhell

Tre køyretøy har vore involvert i eit trafikkuhell i Austråttunnelen på E39 i Sandnes. Politiet melder om at to gravide kvinner skal vera involverte i uhellet, men at det så langt ikkje er meldt om personskade. Trafikkuhellet skaper trafikale problem.