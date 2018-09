To fengslet for knivstikking

To menn i 20-årene er siktet og varetektsfengslet i fire uker for å ha knivstukket to 18-åringer i Stavanger sentrum natt til lørdag, melder Aftenbladet. 18-åringene hadde vært på en fest for blivende russ da de ble knivstukket på Domkirkeplassen.