To eldre menn tatt uten lappen

En 49 år gammel mann ble i går kveld anmeldt for kjøring i påvirket tilstand og kjøring uten gyldig førerkort. Mannen ble stanset for kontroll på Revheimsveien i Stavanger klokken 23 fredag kveld. En liten time senere ble en 70 år gammel mann stoppet og anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort. 70-åringen ble stanset på Buøy.