To bilførere mistet lappen i Sandnes

I en trafikkontroll i Gimramyrvegen i Sandnes søndag kveld ble det skrevet ut elleve bøter for høy hastighet. Det ble to beslag av førerkort på grunn av for høy hastighet. Den ene føreren ble målt til 115 km/t, den andre til 80 km/t i 60 sonen.